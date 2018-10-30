Заправщики знизили ціни на всі види бензинів

Додано: Пон 12 лис, 2018 23:03

Почти все лето цена нефти находилась в пределах 70-80 дол. В сентябре начался рост и в начале октября стоимость кратковременно скакнула аж до 87 дол. Но, весь этот движ продолжался всего лишь примерно месяц.Сейчас опять все вернулось к 69-71.Теперь смотрим по чем на заправках было топливо в июле, первой половине августа, когда стоимость барреля была такая как в ноябре сейчас.Возмем по дизелю.Июль 2018 -Ноябрь 2018 -На дизеле прирост к стоимости примерно 21%.Если вспомнить, что доля цены нефти в конечной цене бенза на пистолете менее 40%, то.... для удорожания топлива на заправке на 21% нефть должна была подорожать больше чем наполовину, а баррель лишь кратковременно на пике дорожал до 87 дол. - на все те же 21%, а в остальное время стоил заметно ниже.Думаю тут и комментировать нечего, понятная история и без расследования, всем кроме слепо-глухого антимонопольного комитета.