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Заправщики знизили ціни
на всі види бензинів

Заправщики знизили ціни на всі види бензинів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:03

Заправщики знизили ціни на всі види бензинів

Пропонуємо до обговорення:
Відразу дві великі роздрібні мережі АЗС WOG і ОККО у вихідні знизили ціни на всі види бензинів і дизельне пальне на 50 копійок за літр.

Дивися повний текст Заправщики знизили ціни на всі види бензинів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:03

Почти все лето цена нефти находилась в пределах 70-80 дол. В сентябре начался рост и в начале октября стоимость кратковременно скакнула аж до 87 дол. Но, весь этот движ продолжался всего лишь примерно месяц.

Сейчас опять все вернулось к 69-71.

Теперь смотрим по чем на заправках было топливо в июле, первой половине августа, когда стоимость барреля была такая как в ноябре сейчас.

Возмем по дизелю.

Июль 2018 - 27,04
https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/dt/2018-07

Ноябрь 2018 - 32,45
https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/dt/2018-11

На дизеле прирост к стоимости примерно 21%.
Если вспомнить, что доля цены нефти в конечной цене бенза на пистолете менее 40%, то.... для удорожания топлива на заправке на 21% нефть должна была подорожать больше чем наполовину, а баррель лишь кратковременно на пике дорожал до 87 дол. - на все те же 21%, а в остальное время стоил заметно ниже.

Думаю тут и комментировать нечего, понятная история и без расследования, всем кроме слепо-глухого антимонопольного комитета.
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 02:36

Сразу два крупных, открою вам секрет wog и okko всегда одновременно, минута в минуту подымают и опускают цену, цена одинаковая до копейки, нет ли здесь случайно сговора, только антимонопольный комитет этого не видит
drvdrv80
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