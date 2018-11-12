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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Пон 12 лис, 2018 23:24
Лохотрон.случайно одна фамилия выиграла восемь раз!.masterca
розыгрыш призов от mastercard. и случайно Кодров выиграли восемь раз там не все поместилось в списке, они в победителях еще выше и ниже .mastercard +Алло.
Додано: Пон 12 лис, 2018 23:29
Re: Лохотрон.случайно одна фамилия выиграла восемь раз!.mast
rewards.mastercard.ua Мають панство за лохiв..Ганьба.
Додано: Пон 12 лис, 2018 23:48
Это Украина, детка!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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