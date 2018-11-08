RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Парубій назвав "ідеальне вікно"
для вступу України до ЄС

Парубій назвав "ідеальне вікно" для вступу України до ЄС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 08:15

Парубій назвав "ідеальне вікно" для вступу України до ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Голова Верховної Ради Андрій Парубій не виключає, що Україна може стати членом Європейського Союзу менш ніж через 10 років.

Дивися повний текст Парубій назвав \"ідеальне вікно\" для вступу України до ЄС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85570
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 08:15

ВВС он точно не читает: https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-40094378
Radon
 
Повідомлень: 1008
З нами з: 30.07.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 08:34

Смешные люди. Без плана дкйствий никуда. И без всякого плана понятно, что нужно делать: наводить порядок в законах, убирать коррупцию, создавать рабочие органы правопорядка и правосудия. Самое сложное - найти людей, которые бы честно все это делали. Может, в аренду брать европейских судей/прокуроров?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 467
З нами з: 26.02.18
Подякував: 122 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Визнаний найбільш стійкий державний банк України
R2 » П'ят 09 лис, 2018 15:07
2 110
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 21:03
max_us_ua
5 областей України провалили дорожні ремонти цього року... 1, 2
R2 » Чет 08 лис, 2018 14:07
12 391
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 11:25
jeugen
Гройсман назвав строки підписання угоди про зону вільної...
R2 » Сер 07 лис, 2018 09:06
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лис, 2018 09:06
zloy_ukr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14102)
13.11.2018 08:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.