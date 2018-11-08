Голова Верховної Ради Андрій Парубій не виключає, що Україна може стати членом Європейського Союзу менш ніж через 10 років.
Дивися повний текст Парубій назвав \"ідеальне вікно\" для вступу України до ЄС.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лис, 2018 08:15
Парубій назвав "ідеальне вікно" для вступу України до ЄС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Парубій назвав \"ідеальне вікно\" для вступу України до ЄС.
Додано: Вів 13 лис, 2018 08:15
ВВС он точно не читает:
Додано: Вів 13 лис, 2018 08:34
Смешные люди. Без плана дкйствий никуда. И без всякого плана понятно, что нужно делать: наводить порядок в законах, убирать коррупцию, создавать рабочие органы правопорядка и правосудия. Самое сложное - найти людей, которые бы честно все это делали. Может, в аренду брать европейских судей/прокуроров?
|