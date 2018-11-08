Голова Верховної Ради Андрій Парубій не виключає, що Україна може стати членом Європейського Союзу менш ніж через 10 років.
Дивися повний текст Парубій назвав \"ідеальне вікно\" для вступу України до ЄС.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 08:15
Парубій назвав "ідеальне вікно" для вступу України до ЄС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Парубій назвав \"ідеальне вікно\" для вступу України до ЄС.
Додано: Вів 13 лис, 2018 08:15
ВВС он точно не читает:
Додано: Вів 13 лис, 2018 08:34
Смешные люди. Без плана дкйствий никуда. И без всякого плана понятно, что нужно делать: наводить порядок в законах, убирать коррупцию, создавать рабочие органы правопорядка и правосудия. Самое сложное - найти людей, которые бы честно все это делали. Может, в аренду брать европейских судей/прокуроров?
Додано: Вів 13 лис, 2018 09:51
"Главное кто будет председательствовать в ЕС,а не то,что будет в Украине."такое может сказать только парубий.
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:20
Для начала надо гражданам понять, что они должны идти судьями, от них зависит будущее государства. Никто за Украину ничего делать не будет, если они сами не хотят меняться.
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:39
Gastarbaiter, думаете там люди из другого теста сделаны и на генетическом уровне запрограммированы не нарушать законы, не брать взятки и т.д.? Если будет возможность остаться безнаказанным - уверяю вас что на законы они забьют аналогично нашим.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 16:25
Парубий бы хоть немного в политике ЕС разбирался бы. Там решает не та страна, которая председательствует, а все члены ЕС.
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