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Парубій назвав "ідеальне вікно" для вступу України до ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лис, 2018 09:53
kol61 написав:
Если вопрос о Донбассе и Крыму не будет урегулирован, для Украины нет никаких шансов на членство в ЕС.
да ладно вам - Кипр живет как-то
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