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5G в Україні: коли почне
працювати і які переваги

5G в Україні: коли почне працювати і які переваги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:02

5G в Україні: коли почне працювати і які переваги

Пропонуємо до обговорення:
Тільки цього літа в Україні запустили 4G, а вже щосили йдуть розмови про наступне покоління мобільного зв'язку - 5G.

Дивися повний текст 5G в Україні: коли почне працювати і які переваги.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:02

Еще 4G толком в Укарине не работает, а они уже планируют на 5G. У меня например 3G и меня все устраивает и не собираюсь переплачивать за 4Gи тем более за 5G
KULANDALE
 
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