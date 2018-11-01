Тільки цього літа в Україні запустили 4G, а вже щосили йдуть розмови про наступне покоління мобільного зв'язку - 5G.
Дивися повний текст 5G в Україні: коли почне працювати і які переваги.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 09:02
5G в Україні: коли почне працювати і які переваги
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Дивися повний текст 5G в Україні: коли почне працювати і які переваги.
Додано: Вів 13 лис, 2018 09:02
Еще 4G толком в Укарине не работает, а они уже планируют на 5G. У меня например 3G и меня все устраивает и не собираюсь переплачивать за 4Gи тем более за 5G
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