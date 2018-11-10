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В Італії вирішили штрафувати
власників авто з іноземною...

В Італії вирішили штрафувати власників авто з іноземною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:03

В Італії вирішили штрафувати власників авто з іноземною...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд вирішив карати власників автомобілів з іноземною реєстрацією, які перебувають в країні більш ніж 60 днів.

Дивися повний текст В Італії вирішили штрафувати власників авто з іноземною реєстрацією.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:04

Какой вброс и главное вовремя. :)
papchik
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:13

Re: В Італії вирішили штрафувати власників авто з іноземною.

Бред какой-то. Как можно штрафовать за то, что невозможно проверить, т.к. нет таможни с некоторыми соседними странами.
safonovstanislav
 
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