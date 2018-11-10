Уряд вирішив карати власників автомобілів з іноземною реєстрацією, які перебувають в країні більш ніж 60 днів.
Дивися повний текст В Італії вирішили штрафувати власників авто з іноземною реєстрацією.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 09:03
В Італії вирішили штрафувати власників авто з іноземною...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Італії вирішили штрафувати власників авто з іноземною реєстрацією.
Додано: Вів 13 лис, 2018 09:13
Re: В Італії вирішили штрафувати власників авто з іноземною.
Бред какой-то. Как можно штрафовать за то, что невозможно проверить, т.к. нет таможни с некоторыми соседними странами.
Додано: Вів 13 лис, 2018 09:35
читаем источники. Онлайн перевод в помощь.
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:11
Re: В Італії вирішили штрафувати власників авто з іноземною.
и никакого майдана и перекрытых улиц, заметьте
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:40
перезаїзд кожні 60 днів в країну і буде щастя, ах да в італії митниць немає
Додано: Вів 13 лис, 2018 19:25
Я так понимаю, что итальянский журналистинг - он примерно такой же, как украинский. Поэтому важные технические детали нововведения просто опустили. Не думаю, что обойти требование будет так элементарно.
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