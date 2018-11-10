RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Італії вирішили штрафувати
власників авто з іноземною...

В Італії вирішили штрафувати власників авто з іноземною...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:03

В Італії вирішили штрафувати власників авто з іноземною...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд вирішив карати власників автомобілів з іноземною реєстрацією, які перебувають в країні більш ніж 60 днів.

Дивися повний текст В Італії вирішили штрафувати власників авто з іноземною реєстрацією.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85593
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:04

Какой вброс и главное вовремя. :)
papchik
 
Повідомлень: 184
З нами з: 17.03.11
Подякував: 129 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:13

Re: В Італії вирішили штрафувати власників авто з іноземною.

Бред какой-то. Как можно штрафовать за то, что невозможно проверить, т.к. нет таможни с некоторыми соседними странами.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1855
З нами з: 10.05.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:28

Очередной искаженный бред на фоне борьбы с еврономерами в Украине.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1455
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:35

читаем источники. Онлайн перевод в помощь.
http://www.ansa.it/canale_motori/notizi ... yj3UWgJF2k
papchik
 
Повідомлень: 184
З нами з: 17.03.11
Подякував: 129 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:11

Re: В Італії вирішили штрафувати власників авто з іноземною.

и никакого майдана и перекрытых улиц, заметьте
sequence
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 29.12.15
Подякував: 129 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:40

перезаїзд кожні 60 днів в країну і буде щастя, ах да в італії митниць немає
vitaliygoodlife
Аватар користувача
 
Повідомлень: 282
З нами з: 16.10.15
Подякував: 55 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:25

  vitaliygoodlife написав:перезаїзд кожні 60 днів в країну і буде щастя, ах да в італії митниць немає

Я так понимаю, что итальянский журналистинг - он примерно такой же, как украинский. Поэтому важные технические детали нововведения просто опустили. Не думаю, что обойти требование будет так элементарно.
airmax78
 
Повідомлень: 26750
З нами з: 25.10.12
Подякував: 696 раз.
Подякували: 2969 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, zРадио і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Центр Києва зупинився в пробках через протест власників... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Сер 07 лис, 2018 11:00
57 4564
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 19:08
RomanTik
Нацбанк замінив службові авто на електрокари
R2 » П'ят 09 лис, 2018 22:00
7 368
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 лис, 2018 15:11
avax
У ДФС розповіли, скільки авто на "єврономерах" завезли в...
R2 » Суб 10 лис, 2018 12:51
2 129
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лис, 2018 16:07
ricardo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Вернум Банк (326)
13.11.2018 20:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.