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У Швеції розумні робовантажівки
підключать до 5G (відео)

У Швеції розумні робовантажівки підключать до 5G (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:06

У Швеції розумні робовантажівки підключать до 5G (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Миттєва передача даних за допомогою 5G — те, що треба для створення по-справжньому безпечного безпілотного автомобіля. У компанії Einride, чиї робовантажівки вже виконують комерційні замовлення, пов'язують з п'ятим поколінням зв'язку розвиток чистого транспорту на всій планеті.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:07

Наверное уже должны ввести норматив. покраски беспилотных автомобилей. допустим в розовый цвет. что бы люди из далека знали какого цвета нужно опасатся.
-Segey-
 
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