|
|
У Швеції розумні робовантажівки підключать до 5G (відео)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:06
Пропонуємо до обговорення:
Миттєва передача даних за допомогою 5G — те, що треба для створення по-справжньому безпечного безпілотного автомобіля. У компанії Einride, чиї робовантажівки вже виконують комерційні замовлення, пов'язують з п'ятим поколінням зв'язку розвиток чистого транспорту на всій планеті.
Дивися повний текст У Швеції розумні робовантажівки підключать до 5G (відео)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85574
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:07
Наверное уже должны ввести норматив. покраски беспилотных автомобилей. допустим в розовый цвет. что бы люди из далека знали какого цвета нужно опасатся.
-
-Segey-
-
-
- Повідомлень: 63
- З нами з: 26.06.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор