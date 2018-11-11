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Долар дешевшає до євро і фунта після істотного зміцнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:42
Пропонуємо до обговорення:
Долар США дешевшає щодо євро і фунта стерлінгів після істотного зміцнення по відношенню до обох валют за підсумками попередньої сесії.
Дивися повний текст Долар дешевшає до євро і фунта після істотного зміцнення до обох валют напередодні
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