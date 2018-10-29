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Щомісяця проходить близько 1,5
тисячі судів між бізнесом...

Щомісяця проходить близько 1,5 тисячі судів між бізнесом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:12

Щомісяця проходить близько 1,5 тисячі судів між бізнесом...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє платформа відкритих даних Opendatabot.

Дивися повний текст Щомісяця проходить близько 1,5 тисячі судів між бізнесом і податковою - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:12

писать надо "судебных разбирательств", а то я представил как между бизнесом и налоговой корабли плавают с контейнерами.... ять, где их учат?
Tamagoch
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