Про це повідомляє платформа відкритих даних Opendatabot.
Дивися повний текст Щомісяця проходить близько 1,5 тисячі судів між бізнесом і податковою - експерти.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 11:12
Щомісяця проходить близько 1,5 тисячі судів між бізнесом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Щомісяця проходить близько 1,5 тисячі судів між бізнесом і податковою - експерти.
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:12
писать надо "судебных разбирательств", а то я представил как между бизнесом и налоговой корабли плавают с контейнерами.... ять, где их учат?
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