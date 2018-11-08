Про це повідомив генеральний директор Директорату з безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури України.
Дивися повний текст Якщо більше ніж 80 км: у Мінінфраструктури планують заборонити маршрутки без пасків безпеки.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 11:53
Якщо більше ніж 80 км: у Мінінфраструктури планують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якщо більше ніж 80 км: у Мінінфраструктури планують заборонити маршрутки без пасків безпеки.
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:54
А у нас, мы видим, автобусы носятся со скоростью 150-160 км . Это где у нас так автобусы носятся? Или это новая типа забота о населении?
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:45
tigr-uu так по гиперлупу же! ))) а то что многие из бусов - это грузовые варианты с наскоро и как попало установленными сиденьями из-за чего при ДТП их просто срывает с креплений - это ерунда.
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