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Якщо більше ніж 80 км: у
Мінінфраструктури планують...

Якщо більше ніж 80 км: у Мінінфраструктури планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:53

Якщо більше ніж 80 км: у Мінінфраструктури планують...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив генеральний директор Директорату з безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури України.

Дивися повний текст Якщо більше ніж 80 км: у Мінінфраструктури планують заборонити маршрутки без пасків безпеки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:54

А у нас, мы видим, автобусы носятся со скоростью 150-160 км . Это где у нас так автобусы носятся? Или это новая типа забота о населении?
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:45

tigr-uu так по гиперлупу же! ))) а то что многие из бусов - это грузовые варианты с наскоро и как попало установленными сиденьями из-за чего при ДТП их просто срывает с креплений - это ерунда.
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RomanTik
 
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