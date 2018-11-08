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Якщо більше ніж 80 км: у Мінінфраструктури планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:43
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив генеральний директор Директорату з безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури України.
Дивися повний текст Якщо більше ніж 80 км: у Мінінфраструктури планують заборонити маршрутки без пасків безпеки
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