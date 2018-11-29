|
|
|
Прогноз курсу долара в Україні на 2019 рік
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:58
Пропонуємо до обговорення:
Наступного року є всі підстави очікувати середньозваженого курсу долара на рівні 31 грн./дол. Таку думку висловив засновник фонду "ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНТС» в Україні Геннадій Євгенович Ющенко.
Дивися повний текст Прогноз курсу долара в Україні на 2019 рік
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85936
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:58
Потрібно бути супер-експертом щоб помножити сьогоднішній курс на інфляцію і отримати курс на наступний рік.
Я дам свій прогноз:
Якщо все буде спокійно, то курс не проб'є 30.
Якщо буде неспокійно/криза, то курс на 31 точно не втримається і буде 33+.
Тому прогноз 31 є завідома невірний.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 1145
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:38
сверх-оптимистично, при напоре описанных обстоятельств может и пятьдесять пробить. лишь произнесенных два слова "военное положение" и сразу +50 копеек.
-
optyma33
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 28
- З нами з: 17.08.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лис, 2018 14:41
Ну, с оленями и паникёрами, может быть и 50.
-
uncletemala
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 27.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:41
Finance.ua, зачем вы пиарите, даже за деньги, очередной хайп. По информации в интернете, есть все основания полагать, что компания "Israel Investments" не ведет никакой деятельности, а является хайпом/пирамидой.
Finance.ua - уважаемый ресурс, на котором я читаю новости. Зачем портить свою репутацию?
-
alex_vakulchick
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 25.07.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|