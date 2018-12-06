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Прогноз курсу долара
в Україні на 2019 рік

Прогноз курсу долара в Україні на 2019 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:58

Прогноз курсу долара в Україні на 2019 рік

Пропонуємо до обговорення:
Наступного року є всі підстави очікувати середньозваженого курсу долара на рівні 31 грн./дол. Таку думку висловив засновник фонду "ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНТС» в Україні Геннадій Євгенович Ющенко.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:58

Потрібно бути супер-експертом щоб помножити сьогоднішній курс на інфляцію і отримати курс на наступний рік.
Я дам свій прогноз:
Якщо все буде спокійно, то курс не проб'є 30.
Якщо буде неспокійно/криза, то курс на 31 точно не втримається і буде 33+.
Тому прогноз 31 є завідома невірний.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:38

сверх-оптимистично, при напоре описанных обстоятельств может и пятьдесять пробить. лишь произнесенных два слова "военное положение" и сразу +50 копеек.
optyma33
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:41

Ну, с оленями и паникёрами, может быть и 50.
uncletemala
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:41

Finance.ua, зачем вы пиарите, даже за деньги, очередной хайп. По информации в интернете, есть все основания полагать, что компания "Israel Investments" не ведет никакой деятельности, а является хайпом/пирамидой.
Finance.ua - уважаемый ресурс, на котором я читаю новости. Зачем портить свою репутацию?
alex_vakulchick
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:39

Пару лет назад тоже писали хайп.. пирамида.., а работают вижу до сих пор!)
kaktus_777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:48

Я не беру глобальные факторы — просто интерполирую ряд. Как минимум инфляция за 2019 будет 7%, валюта на факторе окончания выборов подскочит. Она всегда на новостях нестабильности растет, а акцизы в евро… Так что вырастет точно!
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