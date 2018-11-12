Про це повідомили в Facebook організації "Авто Євро Сила".
Дивися повний текст \"Єврономери\" анонсували акції протесту по всій Україні.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 14:05
"Єврономери" анонсували акції протесту по всій Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Єврономери\" анонсували акції протесту по всій Україні.
Додано: Вів 13 лис, 2018 14:12
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 13 лис, 2018 14:26
Как бы ребята совсем совесть потеряли. Отборные чихатели на государство и ее граждан, оседлавшие вонючую четырехколёсную шару.
Додано: Вів 13 лис, 2018 14:28
Конкретнее надо.А то 90% подумают на верховную, а 10% - на “евро-блях-еров”.
Остался нерешенным один вопрос: а это Порошенко был на тракторе на Майдане, или он врал?
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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