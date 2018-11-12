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"Єврономери" анонсували акції
протесту по всій Україні

"Єврономери" анонсували акції протесту по всій Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:05

"Єврономери" анонсували акції протесту по всій Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Facebook організації "Авто Євро Сила".

Дивися повний текст \"Єврономери\" анонсували акції протесту по всій Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:06

де***
svm30055
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:12

  svm30055 написав:де***

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:26

Как бы ребята совсем совесть потеряли. Отборные чихатели на государство и ее граждан, оседлавшие вонючую четырехколёсную шару.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:28

  svm30055 написав:де***

Конкретнее надо.А то 90% подумают на верховную, а 10% - на “евро-блях-еров”.
Остался нерешенным один вопрос: а это Порошенко был на тракторе на Майдане, или он врал?
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:02

Re:

Вопрос "дутый".
За ним чьи-то активные старания разрушения системы транспорта Украины.

Пускай ездют! Только как с иностранных контр агентов, ведущих свою деятельность на территории Украины - взымать НАЛОГ В ВАЛЮТЕ за ведение бизнеса с использованием транспортного средства и работе на иностранную фирму.
- и нема питань!
за каждый кубик 10$ в месяц - и все будут счастливы.
Даже на 2$ в месяц с кубика будут в восторге, главное что бы эти средства можно было разбивать за каждый день.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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