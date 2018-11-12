Про це повідомили в Facebook організації "Авто Євро Сила".
Дивися повний текст \"Єврономери\" анонсували акції протесту по всій Україні.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 14:05
"Єврономери" анонсували акції протесту по всій Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Єврономери\" анонсували акції протесту по всій Україні.
Додано: Вів 13 лис, 2018 14:12
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 13 лис, 2018 14:26
Как бы ребята совсем совесть потеряли. Отборные чихатели на государство и ее граждан, оседлавшие вонючую четырехколёсную шару.
Додано: Вів 13 лис, 2018 14:28
Конкретнее надо.А то 90% подумают на верховную, а 10% - на “евро-блях-еров”.
Остался нерешенным один вопрос: а это Порошенко был на тракторе на Майдане, или он врал?
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:02
Re:
Вопрос "дутый".
За ним чьи-то активные старания разрушения системы транспорта Украины.
Пускай ездют! Только как с иностранных контр агентов, ведущих свою деятельность на территории Украины - взымать НАЛОГ В ВАЛЮТЕ за ведение бизнеса с использованием транспортного средства и работе на иностранную фирму.
- и нема питань!
за каждый кубик 10$ в месяц - и все будут счастливы.
Даже на 2$ в месяц с кубика будут в восторге, главное что бы эти средства можно было разбивать за каждый день.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 13 лис, 2018 17:28
Пацаны - дожимайте их. Давно пора отменить налоги на ввоз Авто в Украину!
Даёшь закон - всего 300-500$ за раcтоможку авто (Включая Акцизы, НДС и так далее).
Додано: Вів 13 лис, 2018 18:13
Такое жлобье в коментах) Так парятся за свои корчи купленные за десятку в салоне, вроде собрались всю жизнь на них ездить и не понимают, что смогут купить себе за тех же десять тысяч нормальный автомобиль.
Додано: Вів 13 лис, 2018 18:16
Додано: Вів 13 лис, 2018 18:16
Организацию ну совсем неправильно назвали. Надо “Авто Евро Свалка”. И требовать не халявной растаможки, а еще и доплаты, за то что они еврометаллоломе ездят, избавляют Европу от хлама за свои деньги.
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