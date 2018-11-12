"Єврономери" анонсували акції протесту по всій Україні

Додано: Вів 13 лис, 2018 15:02

Вопрос "дутый".

За ним чьи-то активные старания разрушения системы транспорта Украины.



Пускай ездют! Только как с иностранных контр агентов, ведущих свою деятельность на территории Украины - взымать НАЛОГ В ВАЛЮТЕ за ведение бизнеса с использованием транспортного средства и работе на иностранную фирму.

- и нема питань!

за каждый кубик 10$ в месяц - и все будут счастливы.

Даже на 2$ в месяц с кубика будут в восторге, главное что бы эти средства можно было разбивать за каждый день.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.