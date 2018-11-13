"Єврономери" анонсували акції протесту по всій Україні

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Додано: Вів 13 лис, 2018 18:22
anton_gms Отличная предложение для новых авто. А за чадящее корыто 20-30летней давности плати в 15 раз больше.
Додано: Вів 13 лис, 2018 22:12
Отличное предложение. И предлагаю также начать сразу с "новых" дизель-рельсобусов Pesa-620M, те что поставили на линию-экспресс в аэропорт Борисполь.
Если чо, они там 2005-2009 годов производства, то есть, по вашим же словам, 15-летние "чадящие корыта"
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