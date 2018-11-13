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"Єврономери" анонсували акції
протесту по всій Україні

"Єврономери" анонсували акції протесту по всій Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:22

anton_gms Отличная предложение для новых авто. А за чадящее корыто 20-30летней давности плати в 15 раз больше.
using40
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:12

  using40 написав:anton_gms Отличная предложение для новых авто. А за чадящее корыто 20-30летней давности плати в 15 раз больше.

Отличное предложение. И предлагаю также начать сразу с "новых" дизель-рельсобусов Pesa-620M, те что поставили на линию-экспресс в аэропорт Борисполь.

Если чо, они там 2005-2009 годов производства, то есть, по вашим же словам, 15-летние "чадящие корыта" :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 00:54

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Cler
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