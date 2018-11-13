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"Єврономери" анонсували акції
протесту по всій Україні

"Єврономери" анонсували акції протесту по всій Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:22

anton_gms Отличная предложение для новых авто. А за чадящее корыто 20-30летней давности плати в 15 раз больше.
using40
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:03

в чем проблема не хотят растаможку пусть ездят на б*** но введите страховку по типу страховки для иностранных автомобилей как в Европе для нас (грин карт) баксов за 200 - 300 в месяц
lsd282
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:12

  using40 написав:anton_gms Отличная предложение для новых авто. А за чадящее корыто 20-30летней давности плати в 15 раз больше.

Отличное предложение. И предлагаю также начать сразу с "новых" дизель-рельсобусов Pesa-620M, те что поставили на линию-экспресс в аэропорт Борисполь.

Если чо, они там 2005-2009 годов производства, то есть, по вашим же словам, 15-летние "чадящие корыта" :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 00:54

отдельные мощенники объединяются в банды...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 07:29

Re:

  Cler написав:отдельные мощенники объединяются в банды...

Добавьте сюда недовольных 22 евро перепродавцев с али, отдай кредит по 5 и прочую подобную житрожо.ую шелупонь и получите народ Украины. И почему им власть воров и олигархов не нравится, не понимаю, а сами что за твари? Вся разница в том, что рожей не вышли по большому тырить, вот и злятся.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 08:38

я не понимаю если люди ездят на убитых ладах тавриях москвичах запорожцах....это лучше и паприотичней
sad_2012_2013
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:21

  using40 написав:Организацию ну совсем неправильно назвали. Надо “Авто Евро Свалка”. И требовать не халявной растаможки, а еще и доплаты, за то что они еврометаллоломе ездят, избавляют Европу от хлама за свои деньги.

Я бы пошел дальше и требовал бы с властей Европы компенсировать нам завоз данного хлама. Так честно - ведь европейцы, приобретая данный хлам, заплатили утилизационный сбор своим властям, значит по-чесноку нам его вернуть. В принципе, могут компенсировать запасной топливной системой и сажевыми фильтрами
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