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"Єврономери" анонсували акції
протесту по всій Україні

"Єврономери" анонсували акції протесту по всій Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:19

  Cler написав:отдельные мощенники объединяются в банды...

И готовятся к выборам: БПП, Батькивщина, Самопомич...
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:30

  lsd282 написав:в чем проблема не хотят растаможку пусть ездят на б*** но введите страховку по типу страховки для иностранных автомобилей как в Европе для нас (грин карт) баксов за 200 - 300 в месяц

Вы на ней долго не пробудете в ЕС, так же как и на неперерегистрированном авто.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:31

  ssnet написав:Неплохо бы организовать акцию - возврат половины налогов за последние 10 лет. Я бы квартиру под сдачу купил бы :)

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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