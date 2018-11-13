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"Єврономери" анонсували акції протесту по всій Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лис, 2018 13:19
Cler написав:
отдельные мощенники объединяются в банды...
И готовятся к выборам: БПП, Батькивщина, Самопомич...
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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Додано: Сер 14 лис, 2018 13:30
lsd282 написав:
в чем проблема не хотят растаможку пусть ездят на б*** но введите страховку по типу страховки для иностранных автомобилей как в Европе для нас (грин карт) баксов за 200 - 300 в месяц
Вы на ней долго не пробудете в ЕС, так же как и на неперерегистрированном авто.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:31
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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yama
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