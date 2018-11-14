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"Єврономери" анонсували акції
протесту по всій Україні

"Єврономери" анонсували акції протесту по всій Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:19

  Cler написав:отдельные мощенники объединяются в банды...

И готовятся к выборам: БПП, Батькивщина, Самопомич...
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:30

  lsd282 написав:в чем проблема не хотят растаможку пусть ездят на б*** но введите страховку по типу страховки для иностранных автомобилей как в Европе для нас (грин карт) баксов за 200 - 300 в месяц

Вы на ней долго не пробудете в ЕС, так же как и на неперерегистрированном авто.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:59

  komp написав:
  lsd282 написав:в чем проблема не хотят растаможку пусть ездят на б*** но введите страховку по типу страховки для иностранных автомобилей как в Европе для нас (грин карт) баксов за 200 - 300 в месяц

Так они делают вид что не понимают почему эти машины столь дешевы в Европе, просто за них ежегодные платежи там нереальные, в большинство машин нужно вложить такую же сумму чтоб пройти там техосмотр.


а вы делаете вид что не понимаете почему, вернее зачем в Европе есть эти конские платежи на старые авто, а у нас нет. если все начнут ездить по принципе "ну и что, что машине 10 лет, ездит нормально, значит пока менять нет смысла", то придется закрывать половину европейского автопрома, и так страдающего от перепроизводства, а это падение ВВП, куча безработных и все такое прочее.
а у нас все просто - нет производителя, нет и платежей. пытались искусственно поддерживать конскими ценами на растаможку, но даже в таких тепличных условиях он не выжил. а конские цены убрать забыли.

кроме того, странно, что вы не понимаете простой логики - допустим я знаю что "машины столь дешевы в Европе" ибо "за них ежегодные платежи там нереальные". То есть машина, которая по своему техническому состоянию и годам тянет допустим на 3000$, вынуждено продается европейцем за 1500$. так почему это должно меня отпугивать? это проблема европейца, а для меня это наоборот выгода.
galex
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