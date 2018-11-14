"Єврономери" анонсували акції протесту по всій Україні

И готовятся к выборам: БПП, Батькивщина, Самопомич...
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Додано: Сер 14 лис, 2018 13:19
И готовятся к выборам: БПП, Батькивщина, Самопомич...
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Сер 14 лис, 2018 13:30
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:59
а вы делаете вид что не понимаете почему, вернее зачем в Европе есть эти конские платежи на старые авто, а у нас нет. если все начнут ездить по принципе "ну и что, что машине 10 лет, ездит нормально, значит пока менять нет смысла", то придется закрывать половину европейского автопрома, и так страдающего от перепроизводства, а это падение ВВП, куча безработных и все такое прочее.
а у нас все просто - нет производителя, нет и платежей. пытались искусственно поддерживать конскими ценами на растаможку, но даже в таких тепличных условиях он не выжил. а конские цены убрать забыли.
кроме того, странно, что вы не понимаете простой логики - допустим я знаю что "машины столь дешевы в Европе" ибо "за них ежегодные платежи там нереальные". То есть машина, которая по своему техническому состоянию и годам тянет допустим на 3000$, вынуждено продается европейцем за 1500$. так почему это должно меня отпугивать? это проблема европейца, а для меня это наоборот выгода.
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