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В аеропорту "Бориспіль" затримали велику партію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лис, 2018 14:29
Пропонуємо до обговорення:
співробітники ДФС Києва виявили в аеропорту "Бориспіль" велику партію нелегально ввезених мобільних телефонів, а також аксесуарів до них і комп'ютерів.
Дивися повний текст В аеропорту \"Бориспіль\" затримали велику партію контрабандних мобілок з Гонконгу
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Додано: Вів 13 лис, 2018 14:29
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