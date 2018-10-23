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"Ощадбанк" хоче реструктуризувати
кредити ще на 10 мільярдів

"Ощадбанк" хоче реструктуризувати кредити ще на 10 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:00

"Ощадбанк" хоче реструктуризувати кредити ще на 10 мільярдів

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час форуму "Диригенти змін" повідомив голова правління банку Андрій Пишний.

Дивися повний текст \"Ощадбанк\" хоче реструктуризувати кредити ще на 10 мільярдів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:00

Ця рекструрізація свідчить про якість виданих банківськіх кредитів.А звідси і потреба в постійній докапіталізації банку з року в рік в міліардних сумах.
krysawa
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