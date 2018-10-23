Про це під час форуму "Диригенти змін" повідомив голова правління банку Андрій Пишний.
Дивися повний текст \"Ощадбанк\" хоче реструктуризувати кредити ще на 10 мільярдів.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 15:00
"Ощадбанк" хоче реструктуризувати кредити ще на 10 мільярдів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Ощадбанк\" хоче реструктуризувати кредити ще на 10 мільярдів.
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:00
Ця рекструрізація свідчить про якість виданих банківськіх кредитів.А звідси і потреба в постійній докапіталізації банку з року в рік в міліардних сумах.
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