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Об’єднання ТАСКОМБАНКУ з ВіЕс Банком — успішний приклад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:02
Пропонуємо до обговорення:
Регулятивний капітал ТАСКОМБАНКУ зріс на 46% і становить 2,1 млрд. грн, мережа відділень збільшилася на третину.
Дивися повний текст Об’єднання ТАСКОМБАНКУ з ВіЕс Банком — успішний приклад консолідації фінансового ринку-2018
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Додано: Вів 13 лис, 2018 15:03
ВіЕс був під санкціями - хто дозволив його продаж Тігіпкові?
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