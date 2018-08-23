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Об’єднання ТАСКОМБАНКУ з ВіЕс
Банком — успішний приклад...

Об’єднання ТАСКОМБАНКУ з ВіЕс Банком — успішний приклад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:02

Об’єднання ТАСКОМБАНКУ з ВіЕс Банком — успішний приклад...

Пропонуємо до обговорення:
Регулятивний капітал ТАСКОМБАНКУ зріс на 46% і становить 2,1 млрд. грн, мережа відділень збільшилася на третину.

Дивися повний текст Об’єднання ТАСКОМБАНКУ з ВіЕс Банком — успішний приклад консолідації фінансового ринку-2018.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:03

ВіЕс був під санкціями - хто дозволив його продаж Тігіпкові?
d_12
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