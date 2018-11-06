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TruCam вже зафіксували
понад 8 тисяч перевищень...

TruCam вже зафіксували понад 8 тисяч перевищень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:09

TruCam вже зафіксували понад 8 тисяч перевищень...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час прес-конференції сказав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Дивися повний текст TruCam вже зафіксували понад 8 тисяч перевищень швидкості руху.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:10

все правильно делают
fishman
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:35

Re: TruCam вже зафіксували понад 8 тисяч перевищень...

кто то эту карту нашел?
Кузя
 
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