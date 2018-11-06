Про це під час прес-конференції сказав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Дивися повний текст TruCam вже зафіксували понад 8 тисяч перевищень швидкості руху.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 15:09
TruCam вже зафіксували понад 8 тисяч перевищень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст TruCam вже зафіксували понад 8 тисяч перевищень швидкості руху.
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:35
Re: TruCam вже зафіксували понад 8 тисяч перевищень...
кто то эту карту нашел?
Додано: Вів 13 лис, 2018 19:55
То це означає, що надіслали 8 тисяч повідомлень про накладення штрафу?
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:49
Ні. То просто інформація для журналістів.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Сер 14 лис, 2018 12:06
Интересно сколько штрафов штук/грн было оплачено? Сколько в суде? Может по суду скасовано? 8 тысяч это очень информативно, но это финансовый сайт а не криминальный, не по вопросам морали! Если финансовый сайт то инфо по финансам приветствуется. Спасибо.
Додано: Сер 14 лис, 2018 14:16
искал карту камер...
Как всегда, говорить и писать непроверенную информацию все могут.
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