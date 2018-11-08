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У МВФ розповіли, що
потрібно для прискорення...

У МВФ розповіли, що потрібно для прискорення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:41

У МВФ розповіли, що потрібно для прискорення...

Пропонуємо до обговорення:
У МВФ наголосили, що в Україні й надалі мають втілювати в життя реформи, що стосуються судової системи та боротьби з корупцією.

Дивися повний текст У МВФ розповіли, що потрібно для прискорення економічного зростання в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:41

Бездефицитный бюджет в условиях нищеты это для многих голод и холод. В этих советах все. От 50 млн к 30, а затем к 5. Где в этих советах светлое настоящее. Что такое, когда ребенок говорит: Мне холодно? Показать ему видео Яценюка с калькулятором, или объяснить, что такое фиктивный реверс?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:53

Нужно уменьшить количество рекитиров/дармоедов с 450 до 150
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:55

Re: У МВФ розповіли, що потрібно для прискорення...

Rainbow написав:Нужно уменьшить количество рекитиров/дармоедов с 450 до 150
И?
Faceless
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