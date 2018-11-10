У МВФ наголосили, що в Україні й надалі мають втілювати в життя реформи, що стосуються судової системи та боротьби з корупцією.
Дивися повний текст У МВФ розповіли, що потрібно для прискорення економічного зростання в Україні.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 16:41
У МВФ розповіли, що потрібно для прискорення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВФ розповіли, що потрібно для прискорення економічного зростання в Україні.
Додано: Вів 13 лис, 2018 16:41
Бездефицитный бюджет в условиях нищеты это для многих голод и холод. В этих советах все. От 50 млн к 30, а затем к 5. Где в этих советах светлое настоящее. Что такое, когда ребенок говорит: Мне холодно? Показать ему видео Яценюка с калькулятором, или объяснить, что такое фиктивный реверс?
Додано: Вів 13 лис, 2018 16:55
Re: У МВФ розповіли, що потрібно для прискорення...
И?
Додано: Вів 13 лис, 2018 17:52
И не будет на шее у народа 300 народных дармоедов + по 10 помошников/водителей (300х10=3000).
Автопарк сократят, на жилье+помощь несчастным еще по 200-300 тысяч!! в год на продажное рыло 300 000х300
А потом еще пенсии им пожизненно плати и не по 1400 грн.
Меньше их будет, проще контролировать, а не балаган под куполом, нанюхаются, а потом морды друг другу бьют.
Додано: Вів 13 лис, 2018 18:00
Re: У МВФ розповіли, що потрібно для прискорення...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:50
Rainbow
Как я вас поддерживаю!!!! Вы еще представьте, что они из бюджета воровать не будут!!!!! Ляпота!!!
Додано: Сер 14 лис, 2018 15:51
Чем то напомнило анекдот про нового русского и бомжа "а я не ел 3 дня ...., а ты заставь себя, заставь"
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