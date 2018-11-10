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У МВФ розповіли, що
потрібно для прискорення...

У МВФ розповіли, що потрібно для прискорення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:41

У МВФ розповіли, що потрібно для прискорення...

Пропонуємо до обговорення:
У МВФ наголосили, що в Україні й надалі мають втілювати в життя реформи, що стосуються судової системи та боротьби з корупцією.

Дивися повний текст У МВФ розповіли, що потрібно для прискорення економічного зростання в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:41

Бездефицитный бюджет в условиях нищеты это для многих голод и холод. В этих советах все. От 50 млн к 30, а затем к 5. Где в этих советах светлое настоящее. Что такое, когда ребенок говорит: Мне холодно? Показать ему видео Яценюка с калькулятором, или объяснить, что такое фиктивный реверс?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:53

Нужно уменьшить количество рекитиров/дармоедов с 450 до 150
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:55

Re: У МВФ розповіли, що потрібно для прискорення...

Rainbow написав:Нужно уменьшить количество рекитиров/дармоедов с 450 до 150
И?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:52

И не будет на шее у народа 300 народных дармоедов + по 10 помошников/водителей (300х10=3000).
Автопарк сократят, на жилье+помощь несчастным еще по 200-300 тысяч!! в год на продажное рыло 300 000х300
А потом еще пенсии им пожизненно плати и не по 1400 грн.
Меньше их будет, проще контролировать, а не балаган под куполом, нанюхаются, а потом морды друг другу бьют.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:00

Re: У МВФ розповіли, що потрібно для прискорення...

  nik1 написав:Бездефицитный бюджет в условиях нищеты это для многих голод и холод.


Где это в статье?!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:50

Rainbow

Как я вас поддерживаю!!!! Вы еще представьте, что они из бюджета воровать не будут!!!!! Ляпота!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:51

Чем то напомнило анекдот про нового русского и бомжа "а я не ел 3 дня ...., а ты заставь себя, заставь" :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:48

  Rainbow написав:И не будет на шее у народа 300 народных дармоедов + по 10 помошников/водителей (300х10=3000).


Кстати, население Украині за годы независимости сократилось, это без учета Крыма и Донбасса, так что можно смело до 400 сокращать.

На этот счет даже референдум проводился.
Но все Парламенты положили на него большой и толстый.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
M-A-X
 
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