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Міжбанк: долар підняли спекуляції комбанків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лис, 2018 16:48
Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що знизився в понеділок щодо долара на 1,21 коп., на торгах вівторка просів на 1,45 коп., опинившись на рівні 27,9182 UAH/USD.
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