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Коли запрацює автоматична
фіксація правопорушень на...

Коли запрацює автоматична фіксація правопорушень на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:24

Коли запрацює автоматична фіксація правопорушень на...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів видав указ з вимогою прийняти до виконання відповідні зміни до Закону.

Дивися повний текст Коли запрацює автоматична фіксація правопорушень на дорогах України - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:34

nwetal.
Согласен на 100%.Сегодняшнему руководству мвс,как и всей власти такая "революция",которая исключает коррупционную составляющую НЕ НУЖНА.
sena_2008atp
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