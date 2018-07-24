Кабінет Міністрів видав указ з вимогою прийняти до виконання відповідні зміни до Закону.
Дивися повний текст Коли запрацює автоматична фіксація правопорушень на дорогах України - експерт.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 17:24
Коли запрацює автоматична фіксація правопорушень на...
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Дивися повний текст Коли запрацює автоматична фіксація правопорушень на дорогах України - експерт.
Додано: Вів 13 лис, 2018 18:34
nwetal.
Согласен на 100%.Сегодняшнему руководству мвс,как и всей власти такая "революция",которая исключает коррупционную составляющую НЕ НУЖНА.
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