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В Міносвіти повідомили, чи
можна без ID-картки вступити...

В Міносвіти повідомили, чи можна без ID-картки вступити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:47

В Міносвіти повідомили, чи можна без ID-картки вступити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють на сайті Міносвіти.

Дивися повний текст В Міносвіти повідомили, чи можна без ID-картки вступити до вишів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:47

"Также это должны обязательно сделать те школьники, которые в следующем году планируют поступать на специалиста и бакалавра после окончания девятого класса."
так вроде ж специалистов отменили - оставили только магистров и бакалавров?
RomanTik
 
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