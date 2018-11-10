Про це повідомляють на сайті Міносвіти.
Дивися повний текст В Міносвіти повідомили, чи можна без ID-картки вступити до вишів.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 17:47
В Міносвіти повідомили, чи можна без ID-картки вступити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Міносвіти повідомили, чи можна без ID-картки вступити до вишів.
Додано: Вів 13 лис, 2018 17:47
"Также это должны обязательно сделать те школьники, которые в следующем году планируют поступать на специалиста и бакалавра после окончания девятого класса."
так вроде ж специалистов отменили - оставили только магистров и бакалавров?
Додано: Вів 13 лис, 2018 19:51
Виходить, вступити таки можна без ID-картки, хоч і з проблемами. Отже, це не обов'язково І, звісно ж, не учбових, а навчальних.
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