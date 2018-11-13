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ЄБРР поки не бачить відчутного
ефекту реформ в Україні

ЄБРР поки не бачить відчутного ефекту реформ в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:57

ЄБРР поки не бачить відчутного ефекту реформ в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Економіка України знаходиться на шляху повільного відновлення, причому внутрішній попит став основним чинником її зростання.

Дивися повний текст ЄБРР поки не бачить відчутного ефекту реформ в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:57

Ни какого отношения к ощутимому развитию эти советы не имеют. Где расчеты например: что будет с экономикой если цена на энергоносители будет как в Белорусии? Ну просто сравнить. На одни весы советы ЕБРР и МВФ, а на другие СНГ + политические потери. Это реальность. Вот уже и война и холодные бунты. Ждем голодных. Что бы как в 12 стульях: "Отдай колбасу, я тебе все прощу".
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:22

"Экономика Украины находится на пути медленного восстановления, причем внутренний спрос стал основным фактором ее роста."

Дурака включили. Пока внутренний спрос ведёт к увеличению импорта и дефицита платёжного баланса.
mikola963
 
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