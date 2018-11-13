Економіка України знаходиться на шляху повільного відновлення, причому внутрішній попит став основним чинником її зростання.
Дивися повний текст ЄБРР поки не бачить відчутного ефекту реформ в Україні.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 17:57
ЄБРР поки не бачить відчутного ефекту реформ в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄБРР поки не бачить відчутного ефекту реформ в Україні.
Додано: Вів 13 лис, 2018 17:57
Ни какого отношения к ощутимому развитию эти советы не имеют. Где расчеты например: что будет с экономикой если цена на энергоносители будет как в Белорусии? Ну просто сравнить. На одни весы советы ЕБРР и МВФ, а на другие СНГ + политические потери. Это реальность. Вот уже и война и холодные бунты. Ждем голодных. Что бы как в 12 стульях: "Отдай колбасу, я тебе все прощу".
Додано: Сер 14 лис, 2018 09:22
"Экономика Украины находится на пути медленного восстановления, причем внутренний спрос стал основным фактором ее роста."
Дурака включили. Пока внутренний спрос ведёт к увеличению импорта и дефицита платёжного баланса.
Додано: Сер 14 лис, 2018 10:46
Если они судят о внутреннем спросе по выручке в грн - то секрет не в увеличении внутреннего спроса и потребления, а в тупом повышении цен гос. и частными монополями.
Но "на бумаге" - да, "ріст"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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