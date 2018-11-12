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ЄБРР поки не бачить відчутного
ефекту реформ в Україні

ЄБРР поки не бачить відчутного ефекту реформ в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:57

ЄБРР поки не бачить відчутного ефекту реформ в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Економіка України знаходиться на шляху повільного відновлення, причому внутрішній попит став основним чинником її зростання.

Дивися повний текст ЄБРР поки не бачить відчутного ефекту реформ в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:57

Ни какого отношения к ощутимому развитию эти советы не имеют. Где расчеты например: что будет с экономикой если цена на энергоносители будет как в Белорусии? Ну просто сравнить. На одни весы советы ЕБРР и МВФ, а на другие СНГ + политические потери. Это реальность. Вот уже и война и холодные бунты. Ждем голодных. Что бы как в 12 стульях: "Отдай колбасу, я тебе все прощу".
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:22

"Экономика Украины находится на пути медленного восстановления, причем внутренний спрос стал основным фактором ее роста."

Дурака включили. Пока внутренний спрос ведёт к увеличению импорта и дефицита платёжного баланса.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:41

а также к постоянной инфляции
Kart
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:46

  mikola963 написав:"Экономика Украины находится на пути медленного восстановления, причем внутренний спрос стал основным фактором ее роста."

Дурака включили. Пока внутренний спрос ведёт к увеличению импорта и дефицита платёжного баланса.

Если они судят о внутреннем спросе по выручке в грн - то секрет не в увеличении внутреннего спроса и потребления, а в тупом повышении цен гос. и частными монополями.

Но "на бумаге" - да, "ріст"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:13

ЄБРР поки не бачить відчутного ефекту реформ в Україні
Приятно осознать что мое мнение совпадает с мнением ЄБРР :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:41

  nik1 написав:Ни какого отношения к ощутимому развитию эти советы не имеют. Где расчеты например: что будет с экономикой если цена на энергоносители будет как в Белорусии? Ну просто сравнить. На одни весы советы ЕБРР и МВФ, а на другие СНГ + политические потери. Это реальность. Вот уже и война и холодные бунты. Ждем голодных. Что бы как в 12 стульях: "Отдай колбасу, я тебе все прощу".

почему беларусь такая нищая и постоянно клянчит у россии кредиты, если низкие цены на бенз и газ так помогают?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:01

У каждой страны свои проблемы, а особенно - у постсоветских. Но Украина - это отдельная история. Ни реформы, ни преобразования ее не берут. Все с приставкой псевдо- и мифо-. А не берут, потому-что везде торчат уши вороватых соотечественников, от которых эти реформы и зависят. Поэтому любые экспертные заключения европейцев и американцев до одного ... Изнутри-то результаты виднее. Время и возможности для изменений упущены, ресурсы растрачены. Ждем новых выборов.
MacKenzie
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:16

  trololo написав:
  nik1 написав:Ни какого отношения к ощутимому развитию эти советы не имеют. Где расчеты например: что будет с экономикой если цена на энергоносители будет как в Белорусии? Ну просто сравнить. На одни весы советы ЕБРР и МВФ, а на другие СНГ + политические потери. Это реальность. Вот уже и война и холодные бунты. Ждем голодных. Что бы как в 12 стульях: "Отдай колбасу, я тебе все прощу".

почему беларусь такая нищая и постоянно клянчит у россии кредиты, если низкие цены на бенз и газ так помогают?

Так наверное потому что смотрят на нас. Кредит взяли, а отдавать никто не собирается и это правильно. Вот и думает белорус Батька повторить украинский гешефт. :mrgreen: А прецедент то очень интересный... Типа Батька берет валюту, потом вдрух беспорядки в стране и денег нет, и Батька ни за что не отвечает. А шо? Реально. Только денег надо просить в долг не 3 млрд, а 300 как минимум. Россия не обеднеет.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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