З 1 січня наступного року в Україні вводять монетизацію субсидій. Вона буде проводитися в три етапи.
Дивися повний текст В уряді оприлюднили графік проведення монетизації субсидій.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 17:59
В уряді оприлюднили графік проведення монетизації субсидій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді оприлюднили графік проведення монетизації субсидій.
Додано: Вів 13 лис, 2018 17:59
Думаю,,монетизация-это будет катастрофа,ОСББ уже с этой прелестью столкнулись.Или субсидии у нас перечисляются вовремя и в полном обьеме?Что-то изменится?Конечно,нет.Смысл монетизации-заставить нуждающихся платить из собственного кармана,вот и всё...
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