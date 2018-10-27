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В уряді оприлюднили графік
проведення монетизації субсидій

В уряді оприлюднили графік проведення монетизації субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:59

В уряді оприлюднили графік проведення монетизації субсидій

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня наступного року в Україні вводять монетизацію субсидій. Вона буде проводитися в три етапи.

Дивися повний текст В уряді оприлюднили графік проведення монетизації субсидій.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:59

Думаю,,монетизация-это будет катастрофа,ОСББ уже с этой прелестью столкнулись.Или субсидии у нас перечисляются вовремя и в полном обьеме?Что-то изменится?Конечно,нет.Смысл монетизации-заставить нуждающихся платить из собственного кармана,вот и всё...
Scotch
 
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