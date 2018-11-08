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Перші мережі 6G очікуються
в 2030 році, швидкість...

Перші мережі 6G очікуються в 2030 році, швидкість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:20

Перші мережі 6G очікуються в 2030 році, швидкість...

Пропонуємо до обговорення:
Масова комерціалізація 5G очікується тільки в 2019 році із запуском по всьому світу відповідних мобільних мереж і приходом на ринок смартфонів з підтримкою стандарту нового покоління, але вже зараз щосили йде обговорення подальших планів розвитку індустрії та стандартизації мереж шостого покоління 6G. І перші такі комерційні мережі очікуються в 2030 році.

Дивися повний текст Перші мережі 6G очікуються в 2030 році, швидкість передачі даних досягне 1 Тбіт/с.
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Мечта торрент- маньяков)).
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