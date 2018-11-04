Світові автогіганти позбавлять українців дешевих...

Додано: Вів 13 лис, 2018 21:47

Что за бредовые выводы написал "писатель"?

И такое дно еще публикуют в профильном автоньюс? Серьезно?





Машины стандарта Евро-4 в ЕС не продаются с 2009 года.

То есть, самый новой машине сейчас 10 лет.



С Евро-5 машины продавали до 1 сентября 2015 года. То есть, самый новой машине сейчас уже более чем 3 года.



Как скидывали это б/у в страны восточной Европы и затем к нам, так и дальше будет так.

Какой дурак будет вкладывать 3кило евро в переделку под стандарт евро-6, тем более если это расчетливый немец, если можно продать на восток и просто поменять на новую?



А новые дизельные авто и так сразу выпускают в евро-6.