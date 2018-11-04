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Світові автогіганти позбавлять
українців дешевих...

Світові автогіганти позбавлять українців дешевих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:46

Світові автогіганти позбавлять українців дешевих...

Пропонуємо до обговорення:
Volkswagen і Daimler погодилися платити повну вартість переобладнання дизельних автомобілів в Німеччині зі стандарту ЄВРО-5 на Євро-6, повідомив німецький міністр транспорту Андреас Шеєр.

Дивися повний текст Світові автогіганти позбавлять українців дешевих німецьких дизельних авто.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:47

Что за бредовые выводы написал "писатель"?
И такое дно еще публикуют в профильном автоньюс? Серьезно?


Машины стандарта Евро-4 в ЕС не продаются с 2009 года.
То есть, самый новой машине сейчас 10 лет.

С Евро-5 машины продавали до 1 сентября 2015 года. То есть, самый новой машине сейчас уже более чем 3 года.

Как скидывали это б/у в страны восточной Европы и затем к нам, так и дальше будет так.
Какой дурак будет вкладывать 3кило евро в переделку под стандарт евро-6, тем более если это расчетливый немец, если можно продать на восток и просто поменять на новую?

А новые дизельные авто и так сразу выпускают в евро-6.
EKO
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