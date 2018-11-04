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Світові автогіганти позбавлять українців дешевих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 21:46
Пропонуємо до обговорення:
Volkswagen і Daimler погодилися платити повну вартість переобладнання дизельних автомобілів в Німеччині зі стандарту ЄВРО-5 на Євро-6, повідомив німецький міністр транспорту Андреас Шеєр.
Дивися повний текст Світові автогіганти позбавлять українців дешевих німецьких дизельних авто
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R2
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Додано: Вів 13 лис, 2018 21:47
Машины стандарта Евро-4 в ЕС не продаются с 2009 года.
То есть, самый новой машине сейчас 10 лет.
С Евро-5 машины продавали до 1 сентября 2015 года. То есть, самый новой машине сейчас уже более чем 3 года.
Как скидывали это б/у в страны восточной Европы и затем к нам, так и дальше будет так.
Какой дурак будет вкладывать 3кило евро в переделку под стандарт евро-6, тем более если это расчетливый немец, если можно продать на восток и просто поменять на новую?
А новые дизельные авто и так сразу выпускают в евро-6.
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EKO
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Додано: Сер 14 лис, 2018 09:58
EKO написав:
Машины стандарта Евро-4 в ЕС не продаются с 2009 года.
То есть, самый новой машине сейчас 10 лет.
С Евро-5 машины продавали до 1 сентября 2015 года. То есть, самый новой машине сейчас уже более чем 3 года.
Как скидывали это б/у в страны восточной Европы и затем к нам, так и дальше будет так.
Какой дурак будет вкладывать 3кило евро в переделку под стандарт евро-6, тем более если это расчетливый немец, если можно продать на восток и просто поменять на новую?
А новые дизельные авто и так сразу выпускают в евро-6.
Если грузовик - есть смысл переоборудовать, тем более что на шару.
Если легковушка - однозначно "братьям меньшим" .
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warlamp
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