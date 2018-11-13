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В Україні без тепла ризикують залишитися десятки міст:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лис, 2018 08:05
Пропонуємо до обговорення:
Українців за борги за новими правилами можуть залишати без тепла навіть взимку.
Дивися повний текст В Україні без тепла ризикують залишитися десятки міст: хто після Кривого Рогу
.
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Вів 13 лис, 2018 19:33
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