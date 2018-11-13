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В Україні без тепла ризикують
залишитися десятки міст:...

В Україні без тепла ризикують залишитися десятки міст:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 08:05

В Україні без тепла ризикують залишитися десятки міст:...

Пропонуємо до обговорення:
Українців за борги за новими правилами можуть залишати без тепла навіть взимку.

Дивися повний текст В Україні без тепла ризикують залишитися десятки міст: хто після Кривого Рогу.
R2
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