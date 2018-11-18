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В Україні без тепла ризикують
залишитися десятки міст:...

В Україні без тепла ризикують залишитися десятки міст:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 08:05

В Україні без тепла ризикують залишитися десятки міст:...

Пропонуємо до обговорення:
Українців за борги за новими правилами можуть залишати без тепла навіть взимку.

Дивися повний текст В Україні без тепла ризикують залишитися десятки міст: хто після Кривого Рогу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:51

"Единственный способ обезопасить себя от внезапных отключений коммунальных услуг — ответственно платить по счетам. Газ, горячая и холодная вода, электроэнергия — такой же товар, как хлеб или картошка. И те, кто товар использовал, но не заплатил за него, фактически нарушили закон (по меньшей мере закон “О ЖКУ”)."
Ага, только купит кто-то черствый хлеб или гнилую картошку в магазине или на рынке.
А тут парят услуги низкого качества по максимальной цене...
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 04:42

Re: В Україні без тепла ризикують залишитися десятки міст:..

"Единственный способ обезопасить себя от внезапных отключений коммунальных услуг — ответственно платить по счетам.


как видно, нет. люди платят предприятию, оно не рассчитывается с Нафтогазом и деньги куда-то исчезают.
потом появляется Юлька, митинги, "холодомор", услуги таки включают, денежку берут у нас всех.

терпения и удачи Коболеву разгрести эти авгиевы конюшни. а вот Виталик Кличко к сожалению спекся. попытался навесить на державу последствия ахметкиного менеджмента.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:17

Не платят там,где не считают цену справедливой. И там,где качество услуги вообще не соответствует навязанной цене. Сделайте прозрачный механизм отказа от центрального отопления и перехода на автономное-картина изменится кардинально. Но не хотят же. По какой-то таинственной причине)
LuckyG
 
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