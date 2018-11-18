Українців за борги за новими правилами можуть залишати без тепла навіть взимку.
Дивися повний текст В Україні без тепла ризикують залишитися десятки міст: хто після Кривого Рогу.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 08:05
В Україні без тепла ризикують залишитися десятки міст:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні без тепла ризикують залишитися десятки міст: хто після Кривого Рогу.
Додано: Сер 14 лис, 2018 12:51
"Единственный способ обезопасить себя от внезапных отключений коммунальных услуг — ответственно платить по счетам. Газ, горячая и холодная вода, электроэнергия — такой же товар, как хлеб или картошка. И те, кто товар использовал, но не заплатил за него, фактически нарушили закон (по меньшей мере закон “О ЖКУ”)."
Ага, только купит кто-то черствый хлеб или гнилую картошку в магазине или на рынке.
А тут парят услуги низкого качества по максимальной цене...
Додано: Чет 15 лис, 2018 04:42
Re: В Україні без тепла ризикують залишитися десятки міст:..
как видно, нет. люди платят предприятию, оно не рассчитывается с Нафтогазом и деньги куда-то исчезают.
потом появляется Юлька, митинги, "холодомор", услуги таки включают, денежку берут у нас всех.
терпения и удачи Коболеву разгрести эти авгиевы конюшни. а вот Виталик Кличко к сожалению спекся. попытался навесить на державу последствия ахметкиного менеджмента.
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:17
Не платят там,где не считают цену справедливой. И там,где качество услуги вообще не соответствует навязанной цене. Сделайте прозрачный механизм отказа от центрального отопления и перехода на автономное-картина изменится кардинально. Но не хотят же. По какой-то таинственной причине)
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