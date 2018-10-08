Перед потенційними покупцями житла в Києві сьогодні відкривається величезний вибір.
Дивися повний текст Кровні метри. Чи варто купувати квартиру до виборів.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 09:56
Кровні метри. Чи варто купувати квартиру до виборів
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Дивися повний текст Кровні метри. Чи варто купувати квартиру до виборів.
Додано: Сер 14 лис, 2018 09:57
Сейчас строят очень много и этот бизнес переполнен предложением, но к сожалению такого спроса нет. Наверняка застройщики строят с перспективой на будущее, как инвестиция.
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