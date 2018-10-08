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Кровні метри. Чи варто
купувати квартиру до виборів

Кровні метри. Чи варто купувати квартиру до виборів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:56

Кровні метри. Чи варто купувати квартиру до виборів

Пропонуємо до обговорення:
Перед потенційними покупцями житла в Києві сьогодні відкривається величезний вибір.

Дивися повний текст Кровні метри. Чи варто купувати квартиру до виборів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:57

Сейчас строят очень много и этот бизнес переполнен предложением, но к сожалению такого спроса нет. Наверняка застройщики строят с перспективой на будущее, как инвестиция.
KULANDALE
 
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